Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,5 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 65366 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1860 USD. Licytacja odbyła się 30 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
340 $
Cena w walucie aukcji 340 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
320 $
Cena w walucie aukcji 320 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Pegasus Auctions - 30 czerwca 2024
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 31 grudnia 2020
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 31 grudnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data31 grudnia 2020
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 25 września 2018
SprzedawcaSpink
Data25 września 2018
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 maja 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 maja 2017
StanAU
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 28 marca 2017
SprzedawcaSpink
Data28 marca 2017
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 24 czerwca 2016
SprzedawcaSpink
Data24 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji DNW - 12 listopada 2015
SprzedawcaDNW
Data12 listopada 2015
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 maja 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 maja 2015
StanVF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1631-1632) Karola I "Pierwsze wydanie Briot" wynosi 430 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

