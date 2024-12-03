flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 pens bez daty (1625-1642) "Róża". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu

Awers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,54 g
  • Średnica13 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 pens
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1093 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 1100 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 80 USD
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
1241 $
Cena w walucie aukcji 1100 CHF
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 20 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 18 maja 2022
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Davissons Ltd. - 17 października 2018
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 25 lipca 2018
SprzedawcaCNG
Data25 lipca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Agora - 13 stycznia 2015
SprzedawcaAgora
Data13 stycznia 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Heritage - 3 lipca 2014
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji Heritage - 3 lipca 2014
SprzedawcaHeritage
Data3 lipca 2014
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" na aukcji CNG - 14 czerwca 2006
SprzedawcaCNG
Data14 czerwca 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 pens bez daty (1625-1642) Karola I "Róża" wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 pens z datą bez daty (1625-1642) "Róża"?

Aby sprzedać 1 pens bez daty (1625-1642) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 pensAukcje numizmatyczne