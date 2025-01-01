flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1/2 pensa Karola I - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

1/2 pensa 1625

Róża
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)042
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 pensaAukcje numizmatyczne