Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga0,27 g
  • Średnica10 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 pensa
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 83 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 600 GBP. Licytacja odbyła się 19 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 10 września 2025
SprzedawcaCNG
Data10 września 2025
StanVF
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 60 USD
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
200 $
Cena w walucie aukcji 200 USD
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaCNG
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCNG
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 23 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 maja 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 23 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 maja 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 grudnia 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 września 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 września 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 25 lutego 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data25 lutego 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 1 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data1 września 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji BAC - 11 maja 2022
SprzedawcaBAC
Data11 maja 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Wielka Brytania 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Heritage - 20 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 pensa bez daty (1625-1649) Karola I "Róża" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 pensa z datą bez daty (1625-1649) "Róża"?

Aby sprzedać 1/2 pensa bez daty (1625-1649) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
