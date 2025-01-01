flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1 korona Karola I - Wielka Brytania

1 korona 1625

Pierwszy rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)2110bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą012
1 korona 1625

Drugi rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1649)076bez daty (1625-1649)Pióro nad tarczą286
1 korona 1625

Trzeci typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)190bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą044bez daty (1625-1642)Linia pod jeźdźcem01
1 korona 1642

Czwarty typ jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)094
1 korona 1642

Piąty rodzaj jeźdźca
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)025
1 korona 1631

Monety Briota
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)167
