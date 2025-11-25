flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica45 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 83 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 20 700 USD. Licytacja odbyła się 24 kwietnia 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
16498 $
Cena w walucie aukcji 13000 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
2556 $
Cena w walucie aukcji 2000 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Davissons Ltd. - 16 marca 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data16 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 26 marca 2019
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Davissons Ltd. - 27 lutego 2019
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data27 lutego 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 9 czerwca 2016
SprzedawcaDNW
Data9 czerwca 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Künker - 1 lipca 2014
SprzedawcaKünker
Data1 lipca 2014
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 kwietnia 2014
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 grudnia 2012
SprzedawcaSpink
Data4 grudnia 2012
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 12 stycznia 2010
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 12 stycznia 2010
SprzedawcaStack's
Data12 stycznia 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Goldberg - 27 maja 2009
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Goldberg - 27 maja 2009
SprzedawcaGoldberg
Data27 maja 2009
StanVF25 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 21 września 2008
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1642-1649) Karola I "Piąty rodzaj jeźdźca" wynosi 5400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1642-1649) "Piąty rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

