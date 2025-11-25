flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (44)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1065 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 16 000 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 3 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 lipca 2025
StanVF
Cena
2047 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanVF30 NGC
Cena
1455 $
Cena w walucie aukcji 227000 JPY
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanVF35 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 2 października 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 2 października 2022
SprzedawcaSpink
Data2 października 2022
StanVF35 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanVF30 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanVF30 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji TimeLine Auctions - 7 czerwca 2020
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji DNW - 6 czerwca 2019
SprzedawcaDNW
Data6 czerwca 2019
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ jeźdźca" wynosi 2800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
