flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Linia pod jeźdźcem (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Linia pod jeźdźcem

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" Linia pod jeźdźcem - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Hosker Haynes Auctioneers Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Linia pod jeźdźcem. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 130 z aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd której łączna cena osiągnęła 6000 GBP. Licytacja odbyła się 17 września 2024.

Stan
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ jeźdźca" wynosi 7900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne