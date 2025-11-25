flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica45 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (94)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1241 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 40 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
750 $
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanF
Cena
1676 $
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji CNG - 15 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" na aukcji Bruun Rasmussen - 30 kwietnia 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data30 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1642-1649) Karola I "Czwarty typ jeźdźca" wynosi 3600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1642-1649) "Czwarty typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
