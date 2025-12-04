flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (66)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32327 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 28 800 USD. Licytacja odbyła się 7 stycznia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
1500 $
Cena w walucie aukcji 1500 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF30 NGC
Cena
3240 $
Cena w walucie aukcji 3240 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanVF20 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanVF20 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji CNG - 8 października 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji CNG - 8 października 2022
SprzedawcaCNG
Data8 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Goldberg - 3 lutego 2021
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2021
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji CNG - 20 stycznia 2021
SprzedawcaCNG
Data20 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 27 listopada 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data27 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1631-1632) Karola I "Monety Briota" wynosi 3100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1631-1632) "Monety Briota"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1631-1632) "Monety Briota", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

