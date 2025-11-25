flag
1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga28,28 g
  • Średnica43 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (108)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 9000 GBP. Licytacja odbyła się 26 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Roxbury’s - 24 października 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data24 października 2025
StanVF
Cena
3713 $
Cena w walucie aukcji 5700 AUD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 1 października 2025
SprzedawcaSpink
Data1 października 2025
StanAU55 NGC
Cena
2016 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanXF40 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanVF35 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanVF35 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanXF40 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanXF40 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Coin Cabinet - 26 listopada 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 listopada 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy rodzaj jeźdźca" wynosi 3600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

