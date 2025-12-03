flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga30 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (89)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1239 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 70 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
1367 $
Cena w walucie aukcji 1100 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ jeźdźca" wynosi 8500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Trzeci typ jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
