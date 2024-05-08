flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga28,28 g
  • Średnica43 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (12)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1237 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 36 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
3427 $
Cena w walucie aukcji 2700 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
8586 $
Cena w walucie aukcji 6500 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 14 grudnia 2017
SprzedawcaDNW
Data14 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 3 stycznia 2011
SprzedawcaCNG
Data3 stycznia 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 27 czerwca 2007
SprzedawcaSpink
Data27 czerwca 2007
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1642) Karola I "Pierwszy rodzaj jeźdźca" wynosi 8300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1642) "Pierwszy rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne