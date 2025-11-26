flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga28,28 g
  • Średnica43 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (84)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21607 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 12 650 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanF
Cena
1096 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
4400 $
Cena w walucie aukcji 4400 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 września 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data17 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanF15 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Künker - 30 września 2022
SprzedawcaKünker
Data30 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Coin Cabinet - 26 listopada 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 listopada 2025
StanFR
Do aukcji
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1649) Karola I "Drugi rodzaj jeźdźca" wynosi 3300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
