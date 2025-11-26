1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Pióro nad tarczą
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga28,28 g
- Średnica43 mm
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 korona
- Rokbez daty (1625-1649)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21607 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 12 650 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1649) Karola I "Drugi rodzaj jeźdźca" wynosi 3300 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?
Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.