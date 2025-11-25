flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga28,28 g
  • Średnica43 mm

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 korona
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (76)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1238 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 19 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanVF25 PCGS
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF30 NGC
Cena
2149 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 marca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 26 września 2024
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 7 marca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data7 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji NOONANS - 15 czerwca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data15 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 12 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji CNG - 12 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data12 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
Wielka Brytania 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona bez daty (1625-1649) Karola I "Drugi rodzaj jeźdźca" wynosi 3200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca"?

Aby sprzedać 1 korona bez daty (1625-1649) "Drugi rodzaj jeźdźca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

