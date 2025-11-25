Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
1/2 unite 1644 OX (Wielka Brytania, Karl I)
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,5 g
- Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
- RantGładki
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1/2 unite
- Rok1644
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
Gdzie sprzedać 1/2 unite z datą 1644 i znakiem OX?
Aby sprzedać 1/2 unite 1644 OX, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
