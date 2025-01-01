flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 6 pensow Karola I - Wielka Brytania

6 pensow 1625-1626

Pierwszy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1625152162601
6 pensow 1625-1630

Drugi typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1625001626025162702162803162902163005
6 pensow 1625

Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)"CR" nad tarczą018bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą016
6 pensow 1625

Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)"CR"137bez daty (1625-1642)Bez "CR"01bez daty (1625-1642)Bez konturu249
6 pensow 1625

Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)2108bez daty (1625-1642)Lirnye krestoviny04
6 pensow 1625

Szósty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1625-1642)242
6 pensow 1642

Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1642-1649)18bez daty (1642-1649)Skrócone szerokie popiersie03
6 pensow 1631

Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1631-1632)067
6 pensow 1638

Drugi numer Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
bez daty (1638-1639)1136
