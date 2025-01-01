Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Srebrne monety 6 pensow Karola I - Wielka Brytania
6 pensow 1625Trzeci typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)"CR" nad tarczą018bez daty (1625-1642)Pióro nad tarczą016
6 pensow 1625Czwarty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)"CR"137bez daty (1625-1642)Bez "CR"01bez daty (1625-1642)Bez konturu249
6 pensow 1625Piąty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)2108bez daty (1625-1642)Lirnye krestoviny04
6 pensow 1625Szósty typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1625-1642)242
6 pensow 1642Siódmy typ portretu
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1642-1649)18bez daty (1642-1649)Skrócone szerokie popiersie03
6 pensow 1631Pierwsze wydanie Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1631-1632)067
6 pensow 1638Drugi numer Briot
RokZnakOpisSprzedażySprzedażybez daty (1638-1639)1136
