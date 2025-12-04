flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 441 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 240 GBP. Licytacja odbyła się 18 września 2018.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
153 $
Cena w walucie aukcji 120 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanF
Cena
85 $
Cena w walucie aukcji 70 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji HERVERA - 15 maja 2014
SprzedawcaHERVERA
Data15 maja 2014
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji Soler y Llach - 15 maja 2014
SprzedawcaSoler y Llach
Data15 maja 2014
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1642-1649) Karola I "Siódmy typ portretu" wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

