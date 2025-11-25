flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". "CR" (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "CR"

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" "CR" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" "CR" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Średnia cena (PROOF):2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" "CR" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (36)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". "CR". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1530 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 19 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanF
Cena
171 $
Cena w walucie aukcji 130 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanPROOF
Cena
3250 $
Cena w walucie aukcji 3250 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 6 grudnia 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stephen Album - 21 marca 2023
SprzedawcaStephen Album
Data21 marca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 14 maja 2020
SprzedawcaCNG
Data14 maja 2020
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 8 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data8 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 sierpnia 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 sierpnia 2019
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 3 lipca 2019
SprzedawcaCNG
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 16 stycznia 2019
SprzedawcaDNW
Data16 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
******
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 290 USD dla emisji obiegowej oraz 2200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

