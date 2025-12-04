flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1625
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:860 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (51)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1086 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 3250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanFR
Cena
197 $
Cena w walucie aukcji 150 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 28 lipca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data28 lipca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 marca 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data28 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 17 lutego 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 17 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 lutego 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Heritage - 17 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data17 lutego 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji St James’s - 22 lipca 2021
SprzedawcaSt James’s
Data22 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1625 Karola I "Pierwszy typ portretu" wynosi 860 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1625 "Pierwszy typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow 1625 "Pierwszy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne