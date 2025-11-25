flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1631-1632)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (67)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 115 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 6000 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 16 maja 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanAU58 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 listopada 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji CNG - 5 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanXF
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1631-1632) Karola I "Pierwsze wydanie Briot" wynosi 1000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1631-1632) "Pierwsze wydanie Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
