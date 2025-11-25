6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Szósty typ portretu" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu"? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.