Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (40)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1235 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 340 GBP. Licytacja odbyła się 12 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanXF40 NGC
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 140 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 6 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data6 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Coin Cabinet - 16 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 maja 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Pesek Auctions - 25 lutego 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data25 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 27 maja 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data27 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Teutoburger - 9 grudnia 2021
SprzedawcaTeutoburger
Data9 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji Heritage - 27 października 2019
SprzedawcaHeritage
Data27 października 2019
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 3 lipca 2019
SprzedawcaCNG
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji DNW - 16 stycznia 2019
SprzedawcaDNW
Data16 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Szósty typ portretu" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Szósty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
