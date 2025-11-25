flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Skrócone szerokie popiersie (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Skrócone szerokie popiersie

Awers monety - 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" Skrócone szerokie popiersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" Skrócone szerokie popiersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1642-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:880 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" Skrócone szerokie popiersie - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu". Skrócone szerokie popiersie. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 63 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1000 GBP. Licytacja odbyła się 24 kwietnia 2019.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
1290 $
Cena w walucie aukcji 1000 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji DNW - 21 lutego 2018
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2018
StanVF
Cena
475 $
Cena w walucie aukcji 340 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" na aukcji CNG - 1 października 2008
SprzedawcaCNG
Data1 października 2008
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1642-1649) Karola I "Siódmy typ portretu" wynosi 880 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1642-1649) "Siódmy typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

