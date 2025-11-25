flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Pióro nad tarczą

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:960 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" Pióro nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". Pióro nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 238 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 3000 GBP. Licytacja odbyła się 4 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
500 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF35 PCGS
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 26 stycznia 2023
SprzedawcaCNG
Data26 stycznia 2023
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 18 października 2022
SprzedawcaSpink
Data18 października 2022
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanBrak oceny
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 27 marca 2019
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2019
StanXF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Grün - 17 maja 2017
SprzedawcaGrün
Data17 maja 2017
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Künker - 20 października 2016
SprzedawcaKünker
Data20 października 2016
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 czerwca 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 czerwca 2016
StanVF
Cena
******

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 29 marca 2007
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2007
StanXF
Cena
******


Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 960 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

