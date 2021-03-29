flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez konturu (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Bez konturu

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Noble Numismatics Pty Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" Bez konturu - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (47)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu". Bez konturu. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5139 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 450 GBP. Licytacja odbyła się 29 marca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 120 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
191 $
Cena w walucie aukcji 150 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Roxbury’s - 31 stycznia 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data31 stycznia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanVF35 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 16 października 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data22 sierpnia 2024
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stack's - 15 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2022
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 29 maja 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data29 maja 2022
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji CNG - 18 maja 2022
SprzedawcaCNG
Data18 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji London Coins - 5 grudnia 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Czwarty typ portretu" wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Czwarty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

