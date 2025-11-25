flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". "CR" nad tarczą (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: "CR" nad tarczą

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" "CR" nad tarczą - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu". "CR" nad tarczą. Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 964 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 14 listopada 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
381 $
Cena w walucie aukcji 280 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
550 $
Cena w walucie aukcji 550 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 8 września 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data8 września 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 6 marca 2024
SprzedawcaCNG
Data6 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2021
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji Spink - 7 lipca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 lipca 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 10 października 2019
SprzedawcaDNW
Data10 października 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji London Coins - 3 czerwca 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji DNW - 16 marca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 marca 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" na aukcji CNG - 9 lutego 2011
SprzedawcaCNG
Data9 lutego 2011
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Trzeci typ portretu" wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Trzeci typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

