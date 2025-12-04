6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3 g
- Średnica26 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał6 pensow
- Rokbez daty (1625-1642)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1091 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 3250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty typ portretu" wynosi 730 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?
Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.