Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1625-1642)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:730 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (106)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1091 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 3250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanXF45 PCGS
Cena
360 $
Cena w walucie aukcji 360 USD
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data17 września 2025
StanF
Cena
48 $
Cena w walucie aukcji 35 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 września 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanXF40 NGC
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji TimeLine Auctions - 1 grudnia 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 listopada 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Coins NB - 14 września 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 września 2024
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) Karola I "Piąty typ portretu" wynosi 730 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1625-1642) "Piąty typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

