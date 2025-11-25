flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica25 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rokbez daty (1638-1639)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:380 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (135)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2878 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1600 USD. Licytacja odbyła się 6 czerwca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
541 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji St James’s - 8 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data8 lipca 2025
StanXF
Cena
409 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Gärtner - 3 czerwca 2025
SprzedawcaGärtner
Data3 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji NOONANS - 11 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 20 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data20 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 20 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji CNG - 28 sierpnia 2024
SprzedawcaCNG
Data28 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 sierpnia 2024
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data22 sierpnia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 sierpnia 2024
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data22 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 15 maja 2024
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Stack's - 15 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow bez daty (1638-1639) Karola I "Drugi numer Briot" wynosi 380 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot"?

Aby sprzedać 6 pensow bez daty (1638-1639) "Drugi numer Briot", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1638 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne