6 pensow 1625 "Drugi typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3 g
- Średnica26 mm
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał6 pensow
- Rok1625
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1625 "Drugi typ portretu"?
Aby sprzedać 6 pensow 1625 "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
