Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1625 "Drugi typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1625
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1625 "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1625 "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow 1625 "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

