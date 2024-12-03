flag
6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3 g
  • Średnica26 mm
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał6 pensow
  • Rok1626
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu". Jest to srebrna moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1088 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 2250 CHF. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2024.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanF
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 32 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji NOONANS - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data30 kwietnia 2025
StanF
Cena
268 $
Cena w walucie aukcji 200 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Morton & Eden - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Davissons Ltd. - 6 września 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 9 lutego 2021
SprzedawcaDNW
Data9 lutego 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji CNG - 26 września 2018
SprzedawcaCNG
Data26 września 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1626 Karola I "Drugi typ portretu" wynosi 490 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1626 "Drugi typ portretu"?

Aby sprzedać 6 pensow 1626 "Drugi typ portretu", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

