Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1633 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Anioł bez daty (1625-1642)Bez "X"
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1625-1642)"X" po prawej stronie
Średnia cena3700 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
Anioł bez daty (1625-1642)"X" po lewej stronie
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Pierwszy popiersie
Średnia cena3400 $
Sprzedaży
0139
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Drugi popiersie
Średnia cena4100 $
Sprzedaży
1267
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Trzeci popiersie
Średnia cena7800 $
Sprzedaży
059
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Czwarty popiersie
Średnia cena3800 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Piąty popiersie
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
097
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Szósty popiersie
Średnia cena5600 $
Sprzedaży
124
Awers
Rewers
Unite bez daty (1625-1642) Siódmy popiersie
Średnia cena7100 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
Unite bez daty (1631-1639) Monety Briota
Średnia cena24000 $
Sprzedaży
016
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Pierwszy popiersie
Średnia cena2100 $
Sprzedaży
053
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersie
Średnia cena2100 $
Sprzedaży
046
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersieBysta dzieli legendę
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Trzeci popiersie
Średnia cena1800 $
Sprzedaży
016
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Czwarty popiersie
Średnia cena2200 $
Sprzedaży
053
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1642) Piąty popiersie
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1625-1649) Szósty popiersie
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
Podwójna korona bez daty (1631-1639) Monety Briota
Średnia cena19000 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Pierwszy popiersie
Średnia cena1700 $
Sprzedaży
062
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersie
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
1104
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersieKotwica pod portretem
Średnia cena2200 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Drugi popiersie"CR"
Średnia cena990 $
Sprzedaży
015
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Trzeci popiersie
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
05
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1649) Czwarty popiersie
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
095
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Piąty popiersie
Średnia cena3400 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1649) Szósty popiersie
Średnia cena11000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1631-1639) Monety Briota
Średnia cena
Sprzedaży
00

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźca
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
2110
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena8300 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1649) Drugi rodzaj jeźdźca
Średnia cena3200 $
Sprzedaży
076
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1649) Drugi rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena3300 $
Sprzedaży
286
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Trzeci typ jeźdźca
Średnia cena8500 $
Sprzedaży
190
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Trzeci typ jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
044
Awers
Rewers
1 korona bez daty (1625-1642) Trzeci typ jeźdźcaLinia pod jeźdźcem
Średnia cena7900 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźcaLinia pod jeźdźcem
Średnia cena2600 $
Sprzedaży
025
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźca
Średnia cena530 $
Sprzedaży
179
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Pierwszy rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźca"CR" nad tarczą
Średnia cena350 $
Sprzedaży
286
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźca"CR" nad tarczą. Pióro nad tarczą
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą. Bez "CR"
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
05
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaOwalna tarcza. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena330 $
Sprzedaży
587
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Drugi rodzaj jeźdźcaPióro nad tarczą. Owalna tarcza
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Trzeci typ jeźdźca
Średnia cena300 $
Sprzedaży
5382
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1642) Trzeci typ jeźdźcaPióro nad tarczą
Średnia cena330 $
Sprzedaży
039
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1649) Czwarty typ jeźdźca
Średnia cena270 $
Sprzedaży
8198
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1649) Czwarty typ jeźdźca(P) powyżej tarczy
Średnia cena260 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
1/2 korony bez daty (1625-1649) Czwarty typ jeźdźcaMały koń
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Pierwszy typ portretu
Średnia cena4100 $
Sprzedaży
2110
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Pierwszy typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena4400 $
Sprzedaży
111
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Drugi typ portretu
Średnia cena500 $
Sprzedaży
050
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
058
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuPióro nad tarczą. Krzyż na tarczy
Średnia cena7300 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretu
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
275
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena2500 $
Sprzedaży
031
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuJest obrys
Średnia cena820 $
Sprzedaży
3139
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez konturu
Średnia cena790 $
Sprzedaży
5259
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuPióro nad tarczą. Jest obrys
Średnia cena2000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuPióro nad tarczą. Bez konturu
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
126
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu
Średnia cena710 $
Sprzedaży
4207
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu"N" na rewersie jest odwrócone
Średnia cena430 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1649) Szósty typ portretu
Średnia cena160 $
Sprzedaży
10330
Awers
Rewers
1 szeląg bez daty (1625-1649) Szósty typ portretuMały portret
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretu"CR" nad tarczą
Średnia cena230 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena960 $
Sprzedaży
016
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretu"CR"
Średnia cena290 $
Sprzedaży
137
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez "CR"
Średnia cena490 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez konturu
Średnia cena120 $
Sprzedaży
249
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu
Średnia cena730 $
Sprzedaży
2108
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Piąty typ portretuLirnye krestoviny
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
04
Awers
Rewers
6 pensow bez daty (1625-1642) Szósty typ portretu
Średnia cena130 $
Sprzedaży
242
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) RóżaJest obrys
Średnia cena80 $
Sprzedaży
115
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) RóżaBez konturu
Średnia cena190 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuOwalna tarcza
Średnia cena430 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena160 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretu
Średnia cena260 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuPióro nad tarczą
Średnia cena45 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez konturu. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena190 $
Sprzedaży
19
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuJest obrys. "CR" podzielone tarczą
Średnia cena350 $
Sprzedaży
05
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez "CR"
Średnia cena120 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuTarcza jest bardziej okrągła. Bez konturu
Średnia cena130 $
Sprzedaży
126
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBrzeg na awersie lub obu stronach
Średnia cena160 $
Sprzedaży
126
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretu(P). (R)
Średnia cena57000 $
Sprzedaży
016
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu
Średnia cena140 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) RóżaJest obrys
Średnia cena100 $
Sprzedaży
16
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) RóżaBez konturu
Średnia cena230 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuJest obrys
Średnia cena25 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Drugi typ portretuBez konturu
Średnia cena120 $
Sprzedaży
04
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuBez konturu
Średnia cena170 $
Sprzedaży
02
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Trzeci typ portretuKontur z jednej strony
Średnia cena180 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretu"CR" podzielone tarczą. Bez konturu
Średnia cena140 $
Sprzedaży
04
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez "CR". Jest obrys
Średnia cena180 $
Sprzedaży
011
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Czwarty typ portretuBez "CR". Bez konturu
Średnia cena140 $
Sprzedaży
319
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1625-1642) Piąty typ portretu
Średnia cena70 $
Sprzedaży
06
Awers
Rewers
1/2 pensa bez daty (1625-1649) Róża
Średnia cena130 $
Sprzedaży
042

Monety miedziane

Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1625-1649)
Średnia cena90 $
Sprzedaży
144
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1625-1649)CARA
Średnia cena450 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1625-1649)Klip
Średnia cena6500 $
Sprzedaży
04
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1625-1649)Jest obrys
Średnia cena170 $
Sprzedaży
013
Awers
Rewers
1 farthing bez daty (1625-1649) Róża
Średnia cena160 $
Sprzedaży
061
