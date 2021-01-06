flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 farthing bez daty (1625-1649) (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) - cena monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) - cena monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: TimeLine Auctions

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga0,5 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:90 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1625-1649) - cena monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (43)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1625-1649) . Jest to miedziana moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2395 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 1200 AUD. Licytacja odbyła się 25 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
180 $
Cena w walucie aukcji 180 USD
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 2 lipca 2025
SprzedawcaCNG
Data2 lipca 2025
StanXF
Cena
130 $
Cena w walucie aukcji 130 USD
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 29 lipca 2022
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data29 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 11 marca 2022
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2022
StanMS62 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 10 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2022
StanMS62 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Davissons Ltd. - 12 maja 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Davissons Ltd. - 6 stycznia 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Davissons Ltd. - 6 stycznia 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 11 grudnia 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 grudnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I wynosi 90 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1625-1649)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1625-1649), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Karola IMonety Wielkiej Brytanii w 1625 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie miedziane monetybrytyjskie monety o nominale 1 farthingAukcje numizmatyczne