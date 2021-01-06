1 farthing bez daty (1625-1649) (Wielka Brytania, Karl I)

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) z okresu Karola I? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I wynosi 90 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649)? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.