Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 farthing bez daty (1625-1649). Jest obrys (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Jest obrys

Awers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) Jest obrys - cena monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) Jest obrys - cena monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga0,5 g
  • Średnica17 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1625-1649) Jest obrys - cena monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1625-1649) . Jest obrys. Jest to miedziana moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 400 GBP. Licytacja odbyła się 18 lutego 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji NOONANS - 3 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 lipca 2025
StanVF
Cena
328 $
Cena w walucie aukcji 240 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji NOONANS - 18 lutego 2025
SprzedawcaNOONANS
Data18 lutego 2025
StanVF
Cena
504 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaCNG
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 28 listopada 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data28 listopada 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji TimeLine Auctions - 24 lutego 2018
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data24 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Davissons Ltd. - 30 marca 2016
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data30 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Heritage - 29 maja 2014
SprzedawcaHeritage
Data29 maja 2014
StanXF40 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 4 maja 2011
SprzedawcaCNG
Data4 maja 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji CNG - 24 maja 2006
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2006
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2005
StanMS62 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I wynosi 170 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1625-1649)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1625-1649), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
