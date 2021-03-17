flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" (Wielka Brytania, Karl I)

Awers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" - cena monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" - cena monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: VAuctions

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga1 g
  • Średnica14 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" - cena monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (61)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża". Jest to miedziana moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 15006 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 96 000 USD. Licytacja odbyła się 17 marca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanVF
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 11 EUR
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 60 USD
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 11 czerwca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 22 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data22 maja 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Berk - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaBerk
Data29 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2025
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 6 listopada 2024
SprzedawcaCNG
Data6 listopada 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 września 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Roma Numismatics - 13 kwietnia 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data13 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji TimeLine Auctions - 25 lutego 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data25 lutego 2023
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Davissons Ltd. - 9 listopada 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data9 listopada 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 18 września 2022
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data18 września 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji DNW - 12 października 2021
SprzedawcaDNW
Data12 października 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji DNW - 12 października 2021
SprzedawcaDNW
Data12 października 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I "Róża" wynosi 160 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża"?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1625-1649) "Róża"?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1625-1649) "Róża", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
