1 farthing bez daty (1625-1649). Klip (Wielka Brytania, Karl I)
Odmiana: Klip
Zdjęcie: Stanley Gibbons Baldwin's
Specyfikacja
- MetalMiedź
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1 farthing
- Rokbez daty (1625-1649)
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1625-1649) . Klip. Jest to miedziana moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1252 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 12 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I wynosi 6500 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1625-1649)?
Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1625-1649), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.