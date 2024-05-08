flag
1 farthing bez daty (1625-1649). Klip (Wielka Brytania, Karl I)

Odmiana: Klip

Awers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) Klip - cena monety - Wielka Brytania, Karl IRewers monety - 1 farthing bez daty (1625-1649) Klip - cena monety - Wielka Brytania, Karl I

Zdjęcie: Stanley Gibbons Baldwin's

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1625-1649)
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 farthing bez daty (1625-1649) Klip - cena monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 farthing bez daty (1625-1649) . Klip. Jest to miedziana moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1252 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 12 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
13208 $
Cena w walucie aukcji 12000 CHF
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji St James’s - 5 października 2021
SprzedawcaSt James’s
Data5 października 2021
StanXF
Cena
4354 $
Cena w walucie aukcji 3200 GBP
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanXF
Cena
******
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1625-1649) na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 kwietnia 2007
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 kwietnia 2007
StanXF
Cena

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1625-1649) z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1625-1649) Karola I wynosi 6500 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1625-1649)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1625-1649) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1625-1649)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1625-1649), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

