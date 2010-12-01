1/2 unite 1643 (Wielka Brytania, Karl I)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,5 g
  • Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
  • RantGładki

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresKarl I
  • Nominał1/2 unite
  • Rok1643
  • WładcaKarol I (Król Anglii)
  • MennicaOksford
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:12000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 unite 1643 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Karl I
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 unite 1643 . Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 951 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanBrak oceny
Cena
11082 $
Cena w walucie aukcji 8200 GBP
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanXF
Cena
23039 $
Cena w walucie aukcji 17000 GBP
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 21 października 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data21 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Spink - 27 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data27 stycznia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji CNG - 23 maja 2012
SprzedawcaCNG
Data23 maja 2012
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Heritage - 1 maja 2012
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2011
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2011
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2011
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2010
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2010
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2010
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 21 września 2005
Wielka Brytania 1/2 unite 1643 na aukcji Goldberg - 21 września 2005
SprzedawcaGoldberg
Data21 września 2005
StanAU55 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 unite 1643 z okresu Karola I?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1/2 unite 1643 Karola I wynosi 12000 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 unite 1643?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 unite 1643 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 unite z datą 1643?

Aby sprzedać 1/2 unite 1643, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

