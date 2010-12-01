1/2 unite 1643 (Wielka Brytania, Karl I)
Zdjęcie: The New York Sale
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,5 g
- Czystego złota (0,1327 oz) 4,1265 g
- RantGładki
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresKarl I
- Nominał1/2 unite
- Rok1643
- WładcaKarol I (Król Anglii)
- MennicaOksford
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 unite 1643 . Jest to złota moneta z okresu Karola I. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 951 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2010.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 unite 1643 z okresu Karola I?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1/2 unite 1643 Karola I wynosi 12000 USD. Moneta zawiera 4,1265 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 554,33 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 unite 1643?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 unite 1643 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 unite z datą 1643?
Aby sprzedać 1/2 unite 1643, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.