Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Каталог монет Людвига III (1848-1872)
Всего добавлено монет: 103
Каталог монет Людвиг III 1848-1872
Монеты Людвига III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $240 - 0 56
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1855
Серебро $1,100 - 0 118
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 талера 1854
Серебро $550 - 0 28
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1853
Серебро $12,000 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена без года (1848) "Смена правительства"
Медь $9 - 0 31
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1872
Серебро $250 - 0 54
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1859
Серебро $3,600 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1848
Серебро $190 - 0 38
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1856
Серебро $450 $840 0 95
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848 ""Свобода печати""
Серебро $190 - 0 32
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1861
Серебро $540 - 0 26
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1/2 гульдена 1855
Серебро $770 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857. Инкузный брак
Серебро $220 - 0 14
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1869
Серебро $5,500 $4,800 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857)
Серебро $330 $2,500 0 17
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848
Серебро $10 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1869
Серебро $270 - 0 37
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1854
Медь $9 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1869
Серебро $390 - 0 28
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1856
Серебро $190 - 1 39
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1862
Серебро $250 - 0 59
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1858
Серебро - - 0 7
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1856
Серебро $370 - 0 25
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1865
Серебро $300 - 0 22
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1866
Серебро $270 - 0 42
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1863
Серебро $180 - 0 42
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1860
Медь $20 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1866
Серебро $290 $1,700 0 15
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857
Серебро $380 - 0 17
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1855
Серебро - - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
6 крейцеров 1848 "Визит принцев на монетный двор"
Медь $2 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1857
Медь $25 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1862
Медь $40 - 0 10
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1868
Серебро $260 - 0 24
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1870
Медь $55 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1867
Серебро $15 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1865
Медь $10 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Геллер 1855
Медь - - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1871
Серебро $15 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1854
Серебро $30 - 0 16
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1864
Медь $6 - 0 15
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1870
Медь $15 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1865
Серебро $50 - 0 4
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
6 крейцеров 1853
Медь $1 - 0 13
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1860
Серебро $3 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1849
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
3 крейцера 1852
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1859
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1863
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1864
Серебро - - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
3 крейцера 1854
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