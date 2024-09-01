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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Каталог монет Людвига III (1848-1872)

Всего добавлено монет: 103

Период чеканки Людвига III
Каталог монет Людвиг III 1848-1872
coin Серебро
coin Медь
coin Памятные
Год монеты

Монеты Людвига III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1855
 Серебро $240 - 0 56Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 талера 1854
 Серебро $1,100 - 0 118Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1853
 Серебро $550 - 0 28Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена без года (1848) "Смена правительства"
 Серебро $12,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1872
 Медь $9 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1859
 Серебро $250 - 0 54Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1848
 Серебро $3,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1856
 Серебро $190 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848 ""Свобода печати""
 Серебро $450 $840 0 95Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1861
 Серебро $190 - 0 32Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1/2 гульдена 1855
 Серебро $540 - 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857. Инкузный брак
 Серебро $770 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1869
 Серебро $220 - 0 14Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857. Гурт (CONVENTION VOM JANUAR 1857)
 Серебро $5,500 $4,800 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848
 Серебро $330 $2,500 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1869
 Серебро $10 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1854
 Серебро $270 - 0 37Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1869
 Медь $9 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1856
 Серебро $390 - 0 28Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1862
 Серебро $190 - 1 39Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1858
 Серебро $250 - 0 59Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1856
 Серебро - - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1865
 Серебро $370 - 0 25Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1866
 Серебро $300 - 0 22Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1863
 Серебро $270 - 0 42Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1860
 Серебро $180 - 0 42Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1866
 Медь $20 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1857
 Серебро $290 $1,700 0 15Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1855
 Серебро $380 - 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
6 крейцеров 1848 "Визит принцев на монетный двор"
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1857
 Медь $2 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1862
 Медь $25 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1868
 Медь $40 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1870
 Серебро $260 - 0 24Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1867
 Медь $55 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1865
 Серебро $15 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Геллер 1855
 Медь $10 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1871
 Медь - - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1854
 Серебро $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1864
 Серебро $30 - 0 16Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1870
 Медь $6 - 0 15Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1865
 Медь $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
6 крейцеров 1853
 Серебро $50 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1860
 Медь $1 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 крейцер 1849
 Серебро $3 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
3 крейцера 1852
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1859
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1863
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1864
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
3 крейцера 1854
 Серебро - - 0 1
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