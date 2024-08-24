Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1850
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1850
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1850
Средняя цена 25 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1850
Средняя цена
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск