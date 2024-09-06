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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1850 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1850 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1850 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1850
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1850 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 34 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
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  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (2)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1850 на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1850 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1850 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1850 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1850 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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