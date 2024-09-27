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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1 крейцер Людвига III - Гессен-Дармштадт

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1 крейцер 1848-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1848 0 81849 0 11850 0 51852 0 01854 0 11855 0 01856 0 7
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1 крейцер 1858-1872

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 0 11859 0 01860 0 01861 0 11862 0 01863 0 01864 0 161865 0 31866 0 31867 0 41868 0 11869 0 21870 0 31871 1 171872 0 3
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