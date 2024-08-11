Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1872 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,8 - 0,87 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1872
- Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1872 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 22 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.
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