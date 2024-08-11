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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1872 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1872 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III Реверс монеты - 1 крейцер 1872 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,8 - 0,87 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1872
  • Правитель Людвиг III (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1872 года. Это серебряная монета периода Людвига III. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 22 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1872 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1872 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1872 на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1872 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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