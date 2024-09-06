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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Каталог монет Гессен-Дармштадт

Всего добавлено монет: 250

Монеты Людвигa I
coin 1806-1830 Людвиг I
Монеты Людвига II
coin 1830-1848 Людвиг II
Монеты Людвига III
coin 1848-1872 Людвиг III

Таблица цен монет Гессен-Дармштадт

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1841
 Серебро $310 $230 1 281Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1819 H. R.
 Серебро $1,200 - 2 109Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1844
 Серебро $320 - 0 249Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 крейцеров 1808 R. F.
 Серебро $140 - 0 74Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1826 H. R.
 Золото $3,800 $14,000 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1837
 Серебро $310 - 0 29Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1828
 Серебро $55 - 0 20Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1840 C.V. H.R.
 Золото $1,100 - 0 67Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1809 R. F.
 Серебро $220 - 1 78Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1825 H. R.
 Серебро $440 - 0 170Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1855
 Серебро $240 - 0 56Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1819
 Медь $10 - 0 69Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1808
 Серебро $470 - 0 25Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1842 C.V. H.R.
 Золото $1,100 - 0 19Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1809 G.H. L.M.
 Серебро $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
 Серебро $210 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1840
 Серебро $200 - 2 159Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1809 L
 Серебро $730 - 0 138Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 талера 1854
 Серебро $1,100 - 0 118Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1853
 Серебро $550 - 0 28Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844. Золото
 Золото $4,300 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1842 C.V. H.R.
 Золото $4,000 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1835
 Серебро $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1845
 Серебро $320 - 0 60Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1827 H. R.
 Золото $3,500 - 0 15Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1809
 Медь $150 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Геллер 1824
 Медь $50 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1847
 Медь $15 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1846
 Серебро $220 - 0 55Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
 Золото $50,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1808 R. F.
 Серебро $220 - 0 32Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена без года (1848) "Смена правительства"
 Серебро $12,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1872
 Медь $9 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1842
 Серебро $410 - 1 97Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1838
 Серебро $200 $230 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1840 C.V. H.R.
 Золото $1,700 - 0 27Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1833 H. R.
 Серебро $390 - 0 115Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1859
 Серебро $250 - 0 54Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 G.H. L.M.
 Серебро $100 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1807 R. F.
 Серебро $290 - 1 28Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1848
 Серебро $3,600 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1856
 Серебро $190 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1839
 Серебро $1,000 $6,800 0 25Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1838
 Серебро $220 - 0 27Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1843. Инкузный брак
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1843
 Медь $5 - 0 12Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848 ""Свобода печати""
 Серебро $450 $840 0 95Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1847
 Серебро $220 - 0 37Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1861
 Серебро $190 - 0 32Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1/2 гульдена 1855
 Серебро $540 - 0 26
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