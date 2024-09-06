Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Каталог монет Гессен-Дармштадт
Всего добавлено монет: 250
Таблица цен монет Гессен-Дармштадт
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $310 $230 1 281
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1841
Серебро $1,200 - 2 109
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1819 H. R.
Серебро $320 - 0 249
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1844
Серебро $140 - 0 74
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 крейцеров 1808 R. F.
Золото $3,800 $14,000 0 26
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1826 H. R.
Серебро $310 - 0 29
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1837
Серебро $55 - 0 20
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1828
Золото $1,100 - 0 67
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1840 C.V. H.R.
Серебро $220 - 1 78
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1809 R. F.
Серебро $440 - 0 170
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1825 H. R.
Серебро $240 - 0 56
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1855
Медь $10 - 0 69
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1819
Серебро $470 - 0 25
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1808
Золото $1,100 - 0 19
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1842 C.V. H.R.
Серебро $65 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1809 G.H. L.M.
Серебро $210 - 0 8
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
Серебро $200 - 2 159
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1840
Серебро $730 - 0 138
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1809 L
Серебро $1,100 - 0 118
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 талера 1854
Серебро $550 - 0 28
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1853
Золото $4,300 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844. Золото
Золото $4,000 - 0 30
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1842 C.V. H.R.
Серебро $40 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1835
Серебро $320 - 0 60
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1845
Золото $3,500 - 0 15
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1827 H. R.
Медь $150 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1809
Медь $50 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Геллер 1824
Медь $15 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1847
Серебро $220 - 0 55
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1846
Золото $50,000 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
Серебро $220 - 0 32
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1808 R. F.
Серебро $12,000 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена без года (1848) "Смена правительства"
Медь $9 - 0 31
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 пфенниг 1872
Серебро $410 - 1 97
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1842
Серебро $200 $230 0 31
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1838
Золото $1,700 - 0 27
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1840 C.V. H.R.
Серебро $390 - 0 115
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1833 H. R.
Серебро $250 - 0 54
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1859
Серебро $100 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 G.H. L.M.
Серебро $290 - 1 28
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1807 R. F.
Серебро $3,600 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
2 гульдена 1848
Серебро $190 - 0 38
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1856
Серебро $1,000 $6,800 0 25
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1839
Серебро $220 - 0 27
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1838
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1843. Инкузный брак
Медь $5 - 0 12
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1843
Серебро $450 $840 0 95
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1 гульден 1848 ""Свобода печати""
Серебро $220 - 0 37
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1847
Серебро $190 - 0 32
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
Талер 1861
Серебро $540 - 0 26
Гессен-Дармштадт, Людвиг III
1/2 гульдена 1855
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск