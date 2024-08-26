Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
20 крейцеров 1809 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1809
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ANA
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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