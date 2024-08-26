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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

20 крейцеров 1809 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1809 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 20 крейцеров 1809 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1809 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 1457 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 ANA
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1809 R. F. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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