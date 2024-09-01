Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Каталог монет Людвигa I (1806-1830)
Всего добавлено монет: 50
Каталог монет Людвиг I 1806-1830
Монеты Людвигa I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $1,200 - 2 109
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1819 H. R.
Серебро $140 - 0 74
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 крейцеров 1808 R. F.
Золото $3,800 $14,000 0 26
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1826 H. R.
Серебро $55 - 0 20
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1828
Серебро $220 - 1 78
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1809 R. F.
Серебро $440 - 0 170
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1825 H. R.
Медь $10 - 0 69
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1819
Серебро $470 - 0 25
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1808
Серебро $65 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1809 G.H. L.M.
Серебро $210 - 0 8
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
Серебро $730 - 0 138
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1809 L
Золото $3,500 - 0 15
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1827 H. R.
Медь $150 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1809
Медь $50 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Геллер 1824
Серебро $220 - 0 32
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1808 R. F.
Серебро $100 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 G.H. L.M.
Серебро $290 - 1 28
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1807 R. F.
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1809
Серебро $60 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1819. Инкузный брак
Серебро $440 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1810 G.H. L.M.
Медь $140 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1809
Серебро $520 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1807
Серебро $65 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1808 G.H. L.M.
Серебро $60 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1808 G.H. L.M.
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1811
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
Серебро $50 - 0 18
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1827
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H D
Серебро $190 - 0 13
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1819
Серебро $55 - 0 10
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1826
Серебро $30 - 0 21
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1820
Медь $110 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1817
Серебро $60 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1821
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
Серебро $180 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
Медь $20 - 0 4
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1816
Серебро $750 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
Серебро $75 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1810 G.H. L.M.
Серебро $290 - 0 4
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1819
Серебро $70 - 0 6
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1824
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1817
Серебро $290 - 0 22
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1807
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1817
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1816
Серебро $120 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1819 G.H. S.M.
Серебро $45 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1817 G.H. L.M.
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1822
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