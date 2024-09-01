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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Каталог монет Людвигa I (1806-1830)

Всего добавлено монет: 50

Период чеканки Людвигa I
Каталог монет Людвиг I 1806-1830
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
Год монеты

Монеты Людвигa I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1819 H. R.
 Серебро $1,200 - 2 109Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 крейцеров 1808 R. F.
 Серебро $140 - 0 74Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1826 H. R.
 Золото $3,800 $14,000 0 26Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1828
 Серебро $55 - 0 20Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1809 R. F.
 Серебро $220 - 1 78Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1825 H. R.
 Серебро $440 - 0 170Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1819
 Медь $10 - 0 69Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1808
 Серебро $470 - 0 25Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1809 G.H. L.M.
 Серебро $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
 Серебро $210 - 0 8Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Талер 1809 L
 Серебро $730 - 0 138Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
10 гульденов 1827 H. R.
 Золото $3,500 - 0 15Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1809
 Медь $150 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
Геллер 1824
 Медь $50 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1808 R. F.
 Серебро $220 - 0 32Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 G.H. L.M.
 Серебро $100 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
20 крейцеров 1807 R. F.
 Серебро $290 - 1 28Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1809
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1819. Инкузный брак
 Серебро $60 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1810 G.H. L.M.
 Серебро $440 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1809
 Медь $140 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1807
 Серебро $520 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1808 G.H. L.M.
 Серебро $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1808 G.H. L.M.
 Серебро $60 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 пфенниг 1811
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1827
 Серебро $50 - 0 18Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H D
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1819
 Серебро $190 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1826
 Серебро $55 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1820
 Серебро $30 - 0 21Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1817
 Медь $110 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1821
 Серебро $60 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
 Серебро $180 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1816
 Медь $20 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1817 G.H. L.M.
 Серебро $750 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1810 G.H. L.M.
 Серебро $75 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1819
 Серебро $290 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
6 крейцеров 1824
 Серебро $70 - 0 6Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/2 крейцера 1817
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
5 крейцеров 1807
 Серебро $290 - 0 22Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1817
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1806 H.D. L.M.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1/4 крейцера 1816
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1819 G.H. S.M.
 Серебро $120 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1807 H.D. L.M.
 Серебро $45 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1809 G.H. L.M.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
1 крейцер 1817 G.H. L.M.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг I
3 крейцера 1822
 Серебро - - 0 0
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