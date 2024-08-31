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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1809 года G.H. L.M. "Тип 1806-1809" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1809
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 2119 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1809 G.H. L.M. на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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