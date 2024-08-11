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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1 крейцер Людвигa I - Гессен-Дармштадт

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1 крейцер 1806-1807

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 H D 0 01806 H.D. L.M. 0 91807 H.D. L.M. 0 0
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1 крейцер 1806-1809

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 H.D. L.M. 0 01807 H.D. L.M. 0 21807 G.H. L.M. 0 31808 G.H. L.M. 0 51809 G.H. L.M. 0 8
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1 крейцер 1809-1819

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 G.H. L.M. 0 01810 G.H. L.M. 0 51817 G.H. L.M. 0 01819 G.H. S.M. 0 5
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