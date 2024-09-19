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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1808 года G.H. L.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1808 года G.H. L.M. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 0,47 - 0,62 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1808
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1808 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1808 G.H. L.M. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1808 G.H. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1808 G.H. L.M. на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1808 G.H. L.M. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1808 G.H. L.M. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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