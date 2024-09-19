Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1808 года G.H. L.M. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 0,47 - 0,62 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1808
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1808 года со знаком G.H. L.M.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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