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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1808 R. F.
Средняя цена 220 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1808 R. F.
Средняя цена 140 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
5 крейцеров 1808
Средняя цена 470 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808 G.H. L.M.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 G.H. L.M.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 5
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