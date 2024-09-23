Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 крейцеров 1808 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 2,23 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 5 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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