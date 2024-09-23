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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 крейцеров 1808 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 5 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 2,23 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9745 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Roma Numismatics - May 28, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Roma Numismatics - November 7, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 ноября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 крейцеров 1808 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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