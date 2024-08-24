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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

20 крейцеров 1808 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1808 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I Реверс монеты - 20 крейцеров 1808 года R. F. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1808 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Stack's - October 22, 2019
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Stack's - October 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Kroha - September 16, 2016
Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Heritage - January 13, 2016
Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 20 крейцеров 1808 R. F. на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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