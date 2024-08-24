Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
20 крейцеров 1808 года R. F. (Гессен-Дармштадт, Людвиг I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 20 крейцеров 1808 года со знаком R. F.. Это серебряная монета периода Людвигa I. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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